全国煤炭工作会议在巴甫洛达尔召开

哈通社阿斯塔纳8月7日电 据总理府官网消息，全国煤炭工作会议6日在巴甫洛达尔召开。正在巴甫洛达尔州视察工作的中央政府总理卡里姆•马西莫夫出席并发表讲话。

据悉，这次会议的主要任务是：总结近几年煤炭工作，分析煤炭工业发展面临的形势，准确把握发展方向，部署今后几年重点工作，推进煤炭工业有序发展。



马西莫夫指出，煤炭是我国的基础能源，是我国能源消费的主题，在国民经济中具有重要的战略地位。作为主体能源的地位在今后相当长的一个时期不会发生大的改变。要科学引导煤炭工业的发展，坚持科学布局、集约开发、清洁利用、保护环境的发展方针，以科技进步为支撑，建设大型煤炭企业集团、大型煤炭基地、大型现代化煤矿，保障煤炭稳定供应，促进煤炭工业可持续发展。同时要切实保障民生领域用能用煤和用电，供暖季来临近，要切实掌控民用煤价格，保障民众供暖用煤万无一失。



会议提出，2016年要保持煤炭市场平稳运行，稳步推进大基地大集团大煤矿建设，促进行业竞争力不断增强和矿区民生不断改善，为实现煤炭工业既定目标奠定坚实基础。



各产煤州政府领导、煤炭行业管理部门，哈萨克斯坦煤炭工业协会、部分重点煤炭企业负责人参加了会议并作会议发言。

据介绍，哈萨克斯坦在煤炭储量、煤炭生产和煤炭出口等方面位居世界前10，世界煤炭消费方面排名第12位，有400多座煤矿，煤炭储量为336亿吨，占全球储量的3•6%，根据目前的消耗量，煤炭储量足够使用约300年。（编译：金桥）