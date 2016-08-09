哈通社阿斯塔纳8月9日电 据政府消息，9日，马西莫夫总理签署关于政府总理、副总理和政府办公厅主任工作分工的政府令。

根据政府令，总理负责的工作范畴包括经济、金融、财政、海关政策、国家预算、外交、吸引外资和优化投资环境等。



第一副总理巴赫特詹•萨金塔耶夫：经济和区域政策的运营管理、环境保护和自然资源的利用、建筑工程及住房建设发展、紧急情况和全民动员工作、军工业综合发展、中小企业发展、供暖以及2017阿斯塔纳世博会筹备工作等。



副总理达丽哈•纳扎尔巴耶娃：教育和科学、医疗卫生、社会振兴、社会政策、就业、宗教事务、信息政策、体育和文化发展等。



副总理兼农业部部长阿斯哈尔•米尔扎赫梅托夫：农业、国土资源、水利、林业及野生动物保护等。



政府办公厅主任叶尔兰•阔沙诺夫：信息分析、法律、协调安排、文件材料和后勤保障，政府决议的起草、监督和执行，以及中央及地方执行机构政府机密的保障工作等。



据悉，政府令中，国家战略规划重点及文件的实施也在政府负责人们的职责范围之内。（编译：塔布斯）