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哈俄两国总理结束会谈后一起打冰球
哈通社阿斯塔纳8月12日电 据总理府官网消息，11日，中央政府总理卡里姆•马西莫夫与俄罗斯总理德米特里•梅德韦杰夫结束在索契举行的会谈后，一同来到索契奥林匹克公园沙依巴冰球中心打冰球。两位总理为观看两国冰球队热身赛而来到冰球中心。
消息称，马西莫夫总理12日将出席在索契举行的欧亚经济联盟政府首脑会议。（编译：金桥）
На тренировке с Председателем Правительства РФ Д.А.Медведевым перед товарищеским матчем команд Казахстана и России по хоккею. Ледовая арена "Шайба", Сочи, 11 августа 2016 года. Training with the Chairman of the Russian Government Dmitry Medvedev before a friendly match between the Russian and Kazakh hockey teams. Ice Arena "Shaiba," Sochi, August 11, 2016.