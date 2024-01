哈俄两国总理结束会谈后一起打冰球

На тренировке с Председателем Правительства РФ Д.А.Медведевым перед товарищеским матчем команд Казахстана и России по хоккею. Ледовая арена "Шайба", Сочи, 11 августа 2016 года. Training with the Chairman of the Russian Government Dmitry Medvedev before a friendly match between the Russian and Kazakh hockey teams. Ice Arena "Shaiba," Sochi, August 11, 2016.

