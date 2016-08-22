韩美联合军演在朝鲜核威胁阴影中展开

哈通社阿斯塔纳8月22日电 据BBC消息，数万名韩美士兵星期一（8月22日）举行"乙支自由卫士"联合军演，模拟应对朝鲜发动的全面攻击，而朝鲜亦威胁将对来犯之敌使用核武并采取先发制人的攻击。

韩联社说，为期两周的韩美"乙支自由卫士"是防御性指挥所演习，旨在保障朝鲜半岛安全和维护韩美联合防御态势。

一年一度的韩美"乙支自由卫士"演习常常引发朝鲜半岛局势紧张。由于朝鲜驻英国高级外交官太勇浩上周叛逃韩国，加上近来发生多起朝鲜驻外餐厅服务员叛逃韩国的事件，朝鲜半岛局势变得更加紧张。

星期日，韩国统一部敦促所有国民提高警惕，防止朝鲜发动恐袭挑衅。韩国统一部紧急简报称，"朝鲜目前处于非常困难的情况，为了团结体制内部并扭转对韩局势，极可能发动某些挑衅"。





韩国总统朴槿惠及幕僚出席韩美联合军演会议。

朝鲜日报引述韩国统一部负责人说，"金正恩在朝鲜饭店服务员集体归顺韩国之后，指示向朝中边境地区派遣恐怖袭击队，试图伤害韩国国民"。

韩美"乙支自由卫士"演习模拟拥有核武器的朝鲜在发动全面进攻时的军事应对，首尔和华盛顿都坚称联合军演是防御性的。参演的韩国士兵有5万人，美国士兵为3万人。

但平壤将韩美联合军演视为挑衅。朝鲜人民军总参谋部星期一发表声明，谴责韩美当天启动"乙支自由卫士"军演，抨击韩美军演是侵朝核战争挑衅。

声明说，当前朝鲜半岛处于随时都可能发生核战争的一触即发状态。万一美韩轻举妄动，将受到不可设想的惩罚。

朝鲜人民军队总参谋部声明说，如果发现朝鲜领土、领海和领空被丝毫侵犯的迹象，就将用核武先发制人地加以攻击。

平壤以前亦曾提出过类似威胁，但分析人士认为，由于朝韩两国目前缺乏直接沟通渠道，任何一个意外的小事件都有升级成为军事冲突的可能。









今年1月平壤进行第四次核试验后，朝鲜关闭了与韩国现有的两条热线联系，其中一条是军方热线，另外一条是政府间沟通热线。

上个月，朝鲜又切断了与美国的唯一一条被称为"纽约渠道"的联系管道，该联系管道曾是朝鲜和美国外交官在联合国的重要接触渠道。

朝鲜在1月进行核试验后，包括朝鲜主要盟友中国在内的国际社会对朝鲜提升了经济制裁的力度。但平壤仍不屈服，人们担心近日朝鲜人叛变的消息成为国际媒体头版消息时，朝鲜领导人可能选择以某种方式发泄其怒火。

韩国政府表示，朝鲜驻英国的高级外交官太勇浩上周叛逃到韩国，这是近年来叛逃者中级别最高的官员之一。

平壤官方的朝鲜中央通讯社发表评论，未点名指责叛逃到韩国的朝鲜前驻英国公使太永浩为"人渣"，并称其犯下泄密、贪污和强奸儿童罪行。