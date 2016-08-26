欧联杯小组赛抽签揭晓：阿斯塔纳遇希腊人竞技

哈通社阿斯塔纳8月26日电 阿斯塔纳时间8月26日17时(摩纳哥当地时间13时)，欧联杯小组赛抽签在蒙特卡洛的格里马尔迪会议中心举行。

被列入第四档球队的阿斯塔纳队根据抽签结果进入B组，遇欧冠附加赛对手希腊人竞技队。



在去年的欧冠杯附加赛上，阿斯塔纳队以2：1的总比分战胜希腊人竞技队成功进入欧冠杯小组赛。



具体抽签结果如下：



A组：曼联（英格兰）、费内巴切（土耳其）、费耶诺德（荷兰）、索尔亚（乌克兰）

B组：奥林匹亚科斯（希腊）、希腊人竞技（塞浦路斯）、年青人（瑞士）、阿斯塔纳（哈萨克斯坦）

C组：安德莱赫特（比利时）、圣埃蒂安（法国）、美因茨（德国）、卡巴拉（阿塞拜疆）

D组：圣彼得堡泽尼特（俄罗斯）、阿尔克马尔（荷兰）、特拉维夫马卡比（以色列）、顿达尔克（爱尔兰）

E组：比尔森胜利（捷克）、罗马（意大利）、奥地利维也纳（奥地利）、阿斯特拉久尔久（罗马尼亚）

F组：毕尔巴鄂竞技（西班牙）、根克（比利时）、维也纳迅速（奥地利）、萨索罗（意大利）

G组：阿贾克斯（荷兰）、标准列日（比利时）、塞尔塔（西班牙）、帕纳辛奈科斯（希腊）

H组：顿涅茨克矿工（乌克兰）、布拉加（葡萄牙）、根特（比利时）、科尼亚体育（土耳其）

I组：沙尔克（德国）、萨尔斯堡（奥地利）、克拉斯诺达尔（俄罗斯）、尼斯（法国）

J组：佛罗伦萨（意大利）、塞萨洛尼基（希腊）、利贝雷茨（捷克）、卡拉巴克（阿塞拜疆）

K组：国际米兰（意大利）、布拉格斯巴达（捷克）、南安普敦（英格兰）、比尔舍瓦哈普尔（以色列）

L组：比利亚雷亚尔（西班牙）、布加勒斯特星队（罗马尼亚）、苏黎世（瑞士）、奥斯曼利体育（土耳其）



据悉，6轮小组赛分别于9月15日、9月29日、10月20日、11月3日、11月24日、12月8日进行。



淘汰赛抽签将于12月12日在瑞士尼翁举行。决赛将于明年5月24日在瑞典索尔纳友谊球场举行。（编译：小穆）