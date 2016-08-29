韩国统一部长官洪容杓：哈萨克斯坦成功经验对朝鲜应有借鉴意义

哈通社阿斯塔纳8月29日电 韩国统一部长官洪容杓29日在阿斯塔纳举行的建立无核化世界高级别国际研讨会上说，朝鲜已成为在21世纪进行过4次核试验的全球唯一一个国家，还有进行第五次核试验的可能。

洪容杓说，四次核试验都是在朝鲜东北部丰溪里附近的核试验基地进行的。距离此基地仅30公里处就有一座城市，如此近距离的核试验难道不会对市民健康产生影响吗？可以肯定的说，影响很大。据脱北者说，该市大部分居民患有肿瘤、心血管等各种疾病。这一点说明，朝鲜政府从未向国民宣传过核辐射带来的危害。上个世纪，原苏联在哈萨克斯坦也采取了同样的做法。朝鲜政权应清楚地认识到核试验给朝鲜民族带来的严重危害和给环境造成的巨大破坏。



洪容杓说，核试验严重破坏了地区的和平稳定和全球制止核武扩散的努力。国际社会应该团结起来，努力阻止朝鲜获得核武器。

洪容杓指出，25年前的今天，哈萨克斯坦自愿放弃了核武库，追求和平和经济发展。这是一个相当英明的决策，通过弃核，哈萨克斯坦得到了国际社会的普遍尊重，外国投资也源源不断地涌入，并已成为中亚地区最大的经济体。哈萨克斯坦成功经验对朝鲜应有借鉴意义，值得朝鲜认真学习。



洪容杓表示，若朝鲜放弃核武，将出现新的机会，韩国也会支持朝鲜旨在和平和繁荣的努力。（编译：金桥）