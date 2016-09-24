国际社会谴责朝鲜加速发展核项目

哈通社阿斯塔纳9月24日电 据美国媒体消息，朝鲜最近庆祝建国68周年。朝鲜领导人金正恩试射了该国最新的潜射导弹，试验了第五枚核弹并进行了火箭发动机试验。国际社会谴责朝鲜的挑衅行为。

美国国务卿克里、韩国外长尹柄世和日本外相岸田文雄在本周的联合国大会期间举行了会晤，商讨朝鲜半岛的局势。

克里说，美国继续坚定地致力于执行其条约和国防责任，同时要抗击朝鲜的挑衅和莽撞行为。

克里说："我们重复多次，我们做好了准备坐下来与朝鲜解决朝鲜半岛的非侵略性与和平议题，处理加入国家社会、吸引援助和经济发展的议题，让朝鲜准备好与国际社会就负责任地解决核武器与核项目的问题进行谈判。"

不过，朝鲜看上去并不希望坐下来停止进行某些活动，而是似乎正在加速他们的活动。

国家利益中心国防研究主任哈里·卡扎尼斯对美国之音说，朝鲜加快试验步伐有一个简单的道理。

他说："我认为朝鲜掌握的技术正在成熟，确保这些技术可行的唯一途径就是不断进行严格的测试。"

卡扎尼斯指出，回顾历史就能看到，美国和前苏联在1950年代与1960年代走过了一条相似的道路。