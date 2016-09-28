以色列前总统希蒙·佩雷斯去世

哈通社阿斯塔纳9月28日电 据以色列媒体报道，以色列政坛元老、前总统希蒙·佩雷斯去世，享年93岁。

据了解，佩雷斯本月13日因中风被紧急送往位于以色列特拉维夫的哈伊姆·谢巴医疗中心治疗。



当时他出现了严重的颅内出血。



27日下午，佩雷斯的病情急剧恶化，医生表示他的脑损伤已经不可逆转，并出现了呼吸和肾衰竭，导致全身器官衰竭。

今年１月，佩雷斯曾因心脏不适两次入院治疗。



有以色列政坛"常青树"之称的佩雷斯1923年出生于波兰，从政已有60多年。佩雷斯此前曾任以色列总理，担任过财政部长、外交部长、国防部长等多个内阁重要职务，并在1994年获得1994年诺贝尔和平奖。2007年7月15日，他离开了供职48年的议会，同时宣誓就任以色列第9任总统。2014年，91岁的佩雷斯结束了为期7年的总统任期，正式卸任。

1994年，他因参与斡旋和设计巴勒斯坦独立建国的奥斯陆协议，与当时的以色列总理拉宾、已故巴勒斯坦领导人阿拉法特共同获得诺贝尔和平奖。

在中东问题上，佩雷斯支持拉宾与阿拉伯国家媾和的政策，是以色列中东和平政策的主要策划人和以色列政府同巴勒斯坦以及阿拉伯各方谈判的主要代表。他为以色列分别同巴勒斯坦和约旦达成和平协议作出了重要贡献。

1993年9月，联合国教科文组织授予他"博瓦尼和平奖"。他还荣获1994年度诺贝尔和平奖。（编译：木合塔尔·木拉提）