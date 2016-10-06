环保联盟主席提议全面禁售中国产小孔渔网

哈通社阿斯塔纳10月6日电（记者马尔兰•吉耶姆拜）在6日于阿斯塔纳召开的马吉利斯（议会下院）农业问题委员会会议上，哈萨克斯坦"大自然"环保联盟主席迈勒斯•叶留斯佐夫表示，应该在哈萨克斯坦境内全面禁止销售由中国制造的渔网。

叶留斯佐夫称，他认为这是十分必要的措施。



他表示，每年他都会参加对巴尔喀什湖和卡普恰盖水库的年度清理工作，清楚的看到了中国产小孔渔网对自然环境的破坏。由于这种小孔渔网的大范围使用，我国许多水库中的鱼类资源正在大量减少当中。



"很多鱼类会因为这种渔网而断子绝孙。"他说。



叶留斯佐夫认为，应该在我国境内完全禁止中国产小孔渔网的销售。对于任何使用这种渔网进行捕鱼作业的行为，也必须采取措施，予以制止和惩处。



"这些渔网的来路本身就涉嫌走私，公开销售的渠道也存在涉嫌违规的行为。因此，必须彻底的禁止其在我国的销售。巴尔喀什正在遭受灾难，这种渔网的大量使用，将对这里的自然环境带来悲剧性的后果，并彻底摧毁当地的渔业生态。所以，尽快发布禁令，并逮捕出售这种渔网的商人，是非常必要的。"他说。



值得一提的是，农业部副部长叶尔兰•尼山巴耶夫在马吉利斯（议会下院）农业问题委员会会议上表示，将于近期召开农林渔业发展相关的政府工作会议。（编译：木合塔尔·木拉提）