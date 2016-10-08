韩媒：朝鲜叛逃者计划在美成立流亡政府

哈通社阿斯塔纳10月8日电 据韩国媒体报道，朝鲜的叛逃者计划明年初在美国成立一个流亡政府，以推动朝鲜走向政治上的民主化，并采用中国的经济模式。美国国务院发言人柯比拒绝对这个报道发表评论，但表示美国将继续与有关方面一道努力来为朝鲜的难民和寻求庇护者找到一个持久的解决办法。

流亡政府寻求建立民主体制以及中国的经济模式



韩国报纸《东亚日报》星期五报道说，朝鲜一些高级别的叛逃者计划明年初在美国成立一个流亡政府。



该报援引这个小组一位负责人的话说，流亡政府寻求建立一个民主的政治体系以及中国的经济模式，以吸引北京的支持。这个流亡政府将设在美国，因为韩国宪法把朝鲜的领土也包括进来。



柯比：将继续为朝鲜难民和寻求庇护者找到解决方案



美国国务院发言人柯比星期四在回答媒体有关美国是否支持朝鲜叛逃者在美国建立流亡政府的问题时说，他看到了韩国媒体的有关报道，但不对基于未具名消息来源的报道发表评论。他重申了美国政府对朝鲜人权状况以及朝鲜难民和寻求庇护者的待遇的关注。



他说："作为一个一般的声明，美国仍然对朝鲜的人权状况、朝鲜难民以及寻求庇护者所受的待遇深为关切。我们将继续与其他国家和包括联合国人权理事会以及联合国难民署等国际组织一道来保护朝鲜的难民并为他们找到一个持久的解决方案。"



朝鲜精英阶层叛逃人数增加



尽管朝鲜还没有任何反抗金正恩专制政权的民众起义的迹象，但是逃离朝鲜的人越来越多，其中包括精英阶层的政府官员。



今年8月7日，韩国海岸警卫队在黄海一艘船上发现几名寻求韩国庇护的朝鲜人。不久，朝鲜驻英国公使太永浩与家人逃到韩国。韩国媒体报道，还有一名朝鲜驻俄罗斯的外交官叛逃。



韩国《中央日报》报道说，在9月底，有两名朝鲜高级官员在日本驻华大使馆寻求庇护，其中一名官员负责为金正恩购买医药和医疗设施。



朝鲜士兵叛逃



今年9月底，一名朝鲜士兵越过防范严密并设有铁丝网和地雷的陆地边界叛逃到韩国。



自从朝鲜战争1953年结束以来，大约有3万名朝鲜人叛逃到韩国。大部分叛逃者或是"脱北者"一般都是经过中朝边境进入中国再辗转前往韩国，通过陆地或是海上边界叛逃的情况非常少见。不过今年6月，一名朝鲜士兵越过南北朝鲜之间的非军事区，进入朝鲜。他是三年来第一个这样做的人。这位士兵后来对韩国官员表示，他叛逃是因为朝鲜军队里普遍存在殴打以及其他侵权行为。

朴槿惠：平壤政权接近崩溃



韩国总统朴瑾惠最近在一次国家安全会议上说，朝鲜叛逃高官的增加显示平壤政权分崩离析的可能性正接近爆发的临界点。一些地区分析人士也认同她的这个看法。