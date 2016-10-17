纳扎尔巴耶夫总统或将于年底对吉尔吉斯进行国事访问

哈通社阿斯塔纳10月17日电 据外交部消息，纳扎尔巴耶夫总统或将于2016年底或2017年初，对吉尔吉斯共和国进行国事访问。

17日，哈萨克斯坦外长叶尔兰•伊德里索夫在阿斯塔纳同来访的吉尔吉斯外长埃尔兰∙阿卜杜勒达耶夫举行会谈，并就这一行程的安排等问题进行了讨论。



外交部消息称，17日早，纳扎尔巴耶夫会见了吉外长阿卜杜勒达耶夫，并就两国关系、未来发展等问题深入交换了意见。纳扎尔巴耶夫总统表示，哈吉两国关系应向其他国家树立榜样，并提出进一步扩展两国政治、经济、教育、人文、青年政策等领域的合作计划。



而在随后举行的两国外长间会谈中，伊德里索夫外长表示，为举行两国间高层会谈，准备在合适的时候，安排纳扎尔巴耶夫总统对吉尔吉斯进行国事访问。吉外长阿卜杜勒达耶夫对此表示同意，并建议将时间安排在2016年年底或2017年年初。



吉外长同时表示，吉尔吉斯方面将为促成纳扎尔巴耶夫总统的国事访问作出努力。他相信，两国高层会谈的内容将极为丰富，并有效地推动哈吉两国关系的进一步发展。（编译：木合塔尔·木拉提）