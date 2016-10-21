农业部副部长：期待中国投资哈农业领域

哈通社阿斯塔纳10月21日电 据中国媒体消息，在中国北京出席首届国际产能合作论坛暨第八届中国对外投资合作洽谈会的农业部副部长古丽米拉•伊萨耶娃在21日举行的哈中产能与投资合作哈萨克斯坦投资推介会上表示，哈政府制定了优惠的投资政策，热切期待中国投资者的到来。

伊萨耶娃说，哈萨克斯坦正在研究中国对食品安全的新要求和市场需求特点，愿为中国投资者提供更多便利，使中国技术在哈制造出中国人喜爱的食品。





伊萨耶娃指出，哈萨克斯坦农业已成为快速增长的领域，是哈重要经济组成部分，总统纳扎尔巴耶夫对发展国家农业提出特别要求，使农业成为国民经济新增长点。他说，哈将农业领域向包括中国在内的世界投资者敞开大门，制定了包括税收、通关在内的多种优惠政策，以此吸引投资者的目光。她提到，自2014年哈中两国启动产能合作以来，两国成功开展了包括农业在内的五十余项政府间合作。她呼吁，希望中国投资者踊跃投资哈农业，将该领域合作进一步扩大。



伊萨耶娃还强调，哈将为投资商提供原料供应链，确保原材料的供给、运输和储存等环节，打消投资者对该问题的疑虑。