美国大选民调：特朗普和希拉里差距正在缩小

哈通社阿斯塔纳10月22日电 综合外媒报道，美国共和党总统候选人特朗剖此前虽因不当言论等问题引发质疑，但路透社/易普索（Reuters/Ipsos）日前发布的一项最新民调显示，特朗普本周和民主党对手希拉里的差距正在缩小。

据报道，这项在本月14日至20日进行的民调显示，希拉里以44%的支持率，领先特朗普的40%。相较于上周公布的7日至13日民调，当时希拉里以44%，领先特朗普的37%。希拉里的领先幅度萎缩近半。

而在纳入另外两名小党候选人的四方民调中，希拉里的领先幅度也缩小，希拉里获得43%支持率，特朗普39%。

据了解，美国共和党总统候选人特朗普（Donald Trump）近来不断称今年大选被人操纵，议题恐开始发酵。民调显示，约一半的共和党选民表示，若希拉里胜选，他们拒绝承认结果。

据报道，问及若希拉里胜选是否承认败选时，尽管特朗普语带隐晦撂出一句"先卖个关子"，但许多共和党选民却比特朗普直白。

民调显示，仅有一半的共和党选民愿在希拉里胜选后接受她成为总统；且有近70%的共和党选民认为，希拉里若赢，也是"非法投票"或操纵选举使然。

民调显示，美国民主党选民则有7成会接受特朗普胜选，不到50%的民主党选民会把特朗普胜选，归因于非法投票或操纵选举。

这项民调出炉前，特朗普不断声明指媒体与政治机构操纵选举，对他制造种种不利；他还多次鼓励支持者投票日当天应去"阻止身份不明的选民投票"。

此外，对于特朗普的不利传闻，尽管特朗普本人否认相关指控，仍有63%的受访选民、包括三分之一的共和党选民，相信特朗普过去确曾做出过这些行为。