日媒：日本拟将制裁朝鲜措施扩大至中企

哈通社阿斯塔纳10月25日电 日本共同社引述消息报道，针对朝鲜核威胁日益增加，日本政府正研究将单边制裁措施扩大至与朝鲜有关的第三国企业，包括中国企业。

为封堵朝鲜赚取外汇的渠道，日本有意对与朝鲜逃避制裁相关的第三国交易企业、大量雇佣朝鲜劳工，或在朝鲜边境附近的中国企业实施制裁。



报道引述日本政府消息人士说，日本采取的制裁措施包括冻结相关企业在日资产，并禁止与日本企业交易。此外，如果制裁措施实施时有需要，还将探讨通过特别措施法。





共同社报道预期中国将反对有关措施，并说，日本政府或许将在看清联合国安理会对朝新追加制裁决议磋商形式的同时，就推出上述单边制裁的时机和内容进行审慎判断。



今年9月，美国对一家被控帮助朝鲜躲避联合国制裁的中国公司及其四名高管提出起诉。



丹东鸿祥公司被控帮助一家在联合国制裁名单上的朝鲜银行开展业务。丹东鸿祥及其高管正在接受中国政府的调查。

共同社说，日本的单边制裁措施是与美国统一步调。



朝鲜上月进行的第五次核试验遭到国际社会普遍谴责，在此之前联合国安理会采取了制裁措施，希望制止核武器的扩散。



另据朝中社报道，中国外交部副部长刘振民星期一（10月24日）率团抵达平壤。韩联社引述韩国外交部有关负责人说，刘振民此行主要目的是讨论朝中边界问题。刘振民将出席朝中边界联合委员会第三次会议。韩方已提前获悉此事，中国外交部已向韩方说明了访朝情况。



韩联社说，这是中国高官在朝鲜进行第五次核试验后首次访朝，对国际社会朝核制裁议程的影响倍受关注。