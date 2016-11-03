涉嫌欺诈我国脑瘫患儿家庭的中方医院承诺全额赔偿相关费用

哈通社广州 - 涉及13个脑瘫患儿家庭的哈中跨国医疗欺诈事件所引起的一系列纠纷，或将最终尘埃落定。

据哈通社驻中国记者站消息，涉嫌欺诈近20万美元医疗费用的中国北京"黎明医院"，已于2日承诺将全额赔偿13个脑瘫患儿家庭医疗费用及相关损失。



据Sezimtal公募基金协调员、律师松卡尔•努尔马哈姆别托夫介绍，出席昨日（11月2日）于广州举行的赔偿事宜协商会谈的各方分别包括：13户患者家庭代表、"黎明医院"院方代表、中国医师协会代表、Sezimtal公募基金代表、律师以及翻译等。



据悉，在经过了近4个多小时的协商之后，双方就赔偿事宜达成了一致："黎明医院"将在20天内，全额赔付13户哈萨克斯坦患者因此案所产生的所有可以被合法文件所证明的财产损失；哈萨克斯坦患者则将出具书面函件，声明将不再追究院方责任。



"双方将在近期签署协议，最多一个月内，所有的赔偿都将到位。" 努尔马哈姆别托夫说。



根据此前报道，一家名为"黎明医院"的中国医疗机构，以"低价高效的3S神经阻断手术"等虚假宣传，前后欺骗13个来自哈萨克斯坦的脑瘫患儿家庭，涉案金额近20万美元。



在我国患者家庭联合发表声明，并联系哈中两国外交机构后，中国医院方面邀请患者家庭在广州协商赔偿事宜。



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【记者：萨德克·阿克加诺夫 编译：木合塔尔·木拉提】