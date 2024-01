图说——希拉莉和特朗普的今昔及家人

哈通社阿斯塔纳 —— 美国媒体日前发布了介绍美国民主党总统候选人希拉莉和共和党总统候选人特朗普的今昔及其家人的一组图片集。

童年的希拉莉。1947年10月26日她出生于芝加哥郊区一个中产阶级家庭