图说——希拉莉和特朗普的今昔及家人
童年的希拉莉。1947年10月26日她出生于芝加哥郊区一个中产阶级家庭
童年的特朗普。特朗普在1946年6月14日出生于纽约。
青年希拉莉在耶鲁大学法学院毕业后，为"保卫儿童基金会"工作（希拉莉网站图片）
1964年， 18岁的特朗普就读于纽约军校
希拉莉和比尔·克林顿相识于耶鲁大学，他们在1971年开始约会
希拉莉和比尔·克林顿在1975年结婚
1980年3月5日，阿肯色州州长克林顿，妻子希拉莉和一周大的女儿合影
1981年12月23日，纽约第五大道上的特朗普大楼落成
1985年11月18日，房地产大亨特朗普展示艺术家的构想--纽约电视城
1988年3月22日，房地产巨头特朗普站在自己的直升机旁
1988年4月12日，特朗普和布什副总统（右侧）交谈。他为老布什筹款竞选总统
1988年7月4日，特朗普和夫人伊万娜站在他的豪华游艇"特朗普公主号"旁边。特朗普用3000万美元买下了文莱苏丹的这艘将近有300英尺的游艇
1990年4月5日，特朗普站在他的新开业的泰姬陵赌场前面
1992年2月15日，在新罕布什尔州的初选中，克林顿州长和妻子希拉莉在餐厅喝咖啡，准备去挨门挨户地拉票
1993年1月20日，比尔·克林顿宣誓就任美国总统。他的妻子和女儿在身旁
1993年10月14日，特朗普和妻子梅尔普斯离开医院，梅尔普斯抱着他们的婴儿蒂凡尼
比尔·克林顿在1992年和1996年两次当选美国总统
1995年6月7日，特朗普站在纽约股票交易所门前。他的赌场上市了
特朗普在他的位于纽约曼哈顿的办公室里，和他写的第三本书《特朗普：回归的艺术》（ Trump: The Art of the Comeback ）合影，这本书曾经是《纽约时报》评出的最佳书籍和最畅销书籍的第一名。
1998年12月19日，美国总统克林顿发言感谢那些反对弹劾他的民主党众议员。希拉莉站在他身旁
2007年1月16日，电视节目《学徒》的制作人特朗普获得好莱坞星光大道上的一颗星。他手拿星星，和妻子梅兰尼亚、儿子拜伦合影
2009年2月2日，在美国副总统拜登主持下，希拉莉宣誓就任国务卿，她丈夫和女儿在旁边
2010年7月31日，在切尔西·克林顿和马克 ·梅兹文斯基的婚礼上，希拉莉及其丈夫比尔·克林顿和新娘新郎合影
2011年5月1日，美国高官在白宫战情室监看美军突袭本拉登的行动。奥巴马总统，拜登副总统（最左），国防部长盖茨（最右），国务卿克林顿（前排右起第二人）
2011年12月1日，美国国务卿希拉莉会见缅甸民主运动领导人昂山素季
2012年8月美国国务卿希拉莉在南非库奴的曼德拉寓所里会见曼德拉
2015年11月3日，特朗普在签名售书活动中。他写的这本书是《瘸腿美国：如何让我们国家再次伟大》（"Crippled America: How to Make Our Country Great Again"）
2016年5月3日，美国共和党总统参选人特朗普和女儿伊万卡（左）、儿子埃里克（左）和妻子梅兰尼亞（右）在纽约开记者会。 在斯洛文尼亚出生的梅拉尼亚·特朗普是珠宝设计师，曾经当过模特
2016年4月19日，希拉莉及其丈夫比尔·克林顿，女儿切尔西·克林顿在她赢得纽约州初选的庆祝晚会上
在候选人第一次辩论的场所，克林顿前总统和特朗普夫人握手（2016年9月26日）。其中谁将是下一任"第一配偶"？
【编辑：小穆】