纳扎尔巴耶夫总统远程启动东京制纲（阿拉木图）有限公司建设工程

哈通社东京 -- 正在对日本国进行正式访问的纳扎尔巴耶夫总统7日在东京启动东京制纲（阿拉木图）有限公司建设工程。

阿拉木图市长包尔詹•拜别克通过卫星远程向纳扎尔巴耶夫汇报：东京制纲（阿拉木图）有限公司已具备开工建设条件，请求允许启动按钮。纳扎尔巴耶夫总统随即按下按钮，下令开启按钮。



据介绍，公司将于近日改名为阿拉木图金属制品公司。公司股东和创始人为日本东京制绳公司。公司主要生产足以确保基础设施工程安全性的高品质金属，并为采矿业生产钢制锁紧装置和钢丝绳。



公司建设项目总投资额为250亿坚戈，计划于2020年完成。为启动项目将分3阶段进行投资，投资额分别为1000万、2000万以及4000万美元。公司占地面积为5公顷，目前正在进行基础设施建设工程。



公司投入生产后，每年预计生产5000吨金属产品和7000吨钢丝绳，年销售额或将达到5000万美元。公司产品计划销往中亚、独联体国家、沙特阿拉伯、巴基斯坦、伊朗、阿富汗、蒙古以及印度等国。



东京制纲（阿拉木图）有限公司预计将成为世界独一无二的高品质钢制产品生产公司。公司所有生产线和设备均由日本生产。所有产品将以"生产于哈萨克斯坦的日系高品质"独家品牌投放市场。



【记者：马尔兰•吉耶姆拜 编译：昂哈尔 审校：金桥】