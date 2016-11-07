日本驻哈大使：日本愿为哈萨克斯坦核电站建设提供帮助

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统11月6日至9日将对日本国进行正式访问。哈通社记者在纳扎尔巴耶夫总统访日前夕对日本驻哈萨克斯坦大使川端一郎进行了专访。

记者：能否透露双方高级别会谈内容？



川端一郎：双方将就加强两国安全、能源、物流、贸易和投资等领域合作、《中亚＋日本》对话机制、无核化、防止核武器扩散以及重大国际和地区问题交换意见。在会谈基础上，双方还计划签署一系列商业领域的文件，还将举行日哈经贸论坛。



记者：日本首相去年对我国的访问对两国关系的发展起到了怎样的推动作用？



川端一郎：2016年4月1日，两国元首在美国首都华盛顿举行的第四届核安全峰会上，签署了旨在促进《全面禁止核试验条约》尽早生效的相关协议。8月29日，外务省副大臣滝沢求出席为纪念塞梅核试验场关闭25周年举办的《建立无核化世界》高级别国际研讨会。2015年11月，日本国土交通省副大臣政务官宫内秀树率团出席了阿斯塔纳高级基础设施建设研讨会。



两国军事领域的合作也取得了进展。两国军事人员今年在日本自卫队总部和中心医院举办了经验交流活动。



记者：两国在和平利用核能领域的合作进展如何？



川端一郎：日本和哈萨克斯坦都是核武受害国，两国对建立无核化世界持有坚定立场，同时还在禁止和不扩散核武器领域展开了紧密的合作。希望今后在和平利用核能领域加强合作。日本将不断从福岛第一核电站事故中吸取教训，并与其他国家分享所积累的经验，唤起各国对核能安全的重视，并为核能事业的发展贡献力量。2011年，日哈两国签署了平利用核能领域合作协定。如果哈萨克斯坦有建核电站的意愿，日方愿意提供帮助。



记者：阿斯塔纳世博会日本馆筹备进展如何？



川端一郎：阿斯塔纳世博会期间，日本馆将选择符合《未来能源》的视频和音乐素材，这将推动日哈两国在商业领域的合作进展。



记者：日本中小企业是否对在哈开展业务感兴趣？



川端一郎：目前、日本在哈国的业务主要在自然资源加工、运输、物流和汽车销售等领域。哈萨克斯坦有日本企业协会，20多家企业已成为该协会成员，但协会中目前还没有中小企业。日本商业界对哈国许多领域感兴趣，例如，有些企业对贵国北部的建材和食品产业感兴趣。



记者：两国人文合作进展如何？



川端一郎：日本柔道、剑道以及花道队近日曾来访哈国。我们计划于2016年11月在阿拉木图举办"日本文化周"活动。哈萨克斯坦则于2016年10月在东京举办了芭蕾舞演出。2017年1月，贵国将举办阿拉木图大冬会，预计将有160余名日本选手参赛。此外，日本科技界人士将参展世博会。联合国教科文组织近日将日本和哈萨克斯坦多处历史文化遗产列入世界文化遗产名录，这对提升日哈人文领域的合作起到了重要作用。



记者：担任驻哈大使期间 您将重视两国哪些领域的合作？



川端一郎：当然，两国高层交往很重要，两国政治交往和商贸合作应得到进一步加强。任期内，我将为加强两国人文交流，开通两国直航做出努力。对日哈两国来说，2017年是极为重要的一年，因为在这一年，我们将迎来日哈建立外交关系25周年，这一年，哈国还将举办世博会。在这些关键时期，我为自己履行大使职位感到十分荣幸。



记者：感谢访谈！



【记者：马尔兰•吉耶姆拜 编译：昂哈尔 审校：金桥】