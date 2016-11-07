纳扎尔巴耶夫总统高度评价哈日各领域合作关系

哈通社东京 -- 纳扎尔巴耶夫总统7日在日本首都东京与日哈友好议员联盟主席河村建夫和联盟成员进行会谈。

纳扎尔巴耶夫总统高度评价日哈友好议员联盟为加强两国合作伙伴关系所作出的贡献。



纳扎尔巴耶夫说："日哈友好议员联盟大力支持哈萨克斯坦获取世博会举办权和实施无核化工作，因此我对联盟表示衷心感谢。"



纳扎尔巴耶夫总统指出，哈萨克斯坦和日本两国在各领域的合作正在进一步深化。



纳扎尔巴耶夫总统说："我们已经迎来共和国独立25周年，在这25年内，我们取得了许多成就。对我们来说，进一步加强与日本的合作极为重要。我们生活在亚洲，拥有共同的历史。"



河村建夫说："明年是日哈两国建立外交关系25周年，同时哈萨克斯坦首都阿斯塔纳将举办世博会。我们打算借此机会推动两国议会间交流合作。"



河村建夫表示，哈萨克斯坦作为2017至2018年联合国安理会非常任理事国，将有机会为建立无核化世界和防止核武器扩散作出贡献。



纳扎尔巴耶夫总统介绍了自己的《二十一世纪：无核化世界》宣言和在联合国大会第70届会议上发表的全球战略倡议-2045计划，该计划旨在消除引发战争和冲突的根本因素，在2045年之前建立无核化世界。



纳扎尔巴耶夫总统坚信，日方会全力支持自己提倡的这些无核化计划。



【记者：马尔兰·吉耶姆拜 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】