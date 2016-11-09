纳扎尔巴耶夫在广岛向全球领导人发出呼吁

哈通社广岛 - 广岛与长崎核爆遗址，证明了核武器对人类的威胁，并因此成为了全球反核运动的重要标志。

9日，在广岛出席"荣誉市民"称号授予仪式的纳扎尔巴耶夫总统，在发表演讲时如是说。



总统首先感谢广岛政府和市民的热情款待，并表示，此番被授予广岛"荣誉市民"称号，可以说是哈日两国在国际反核运动中积极合作的一个标志。



"广岛和长崎核爆遗址，被视为威胁人类存在的核武器最大危害的明证，也因此成为了反核运动的国际性象征。国际社会高度评价日本为实现全球无核化而做出的贡献。今天，我来到这里，是为了向在核爆当中遇难的数十万遇难者致以哀悼。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统表示，哈萨克大地经历了40年的核爆摧残，因此哈萨克人民充分的理解核武器对日本人民所造成的伤害。



纳扎尔巴耶夫总统再次强调了两国在防止核扩散和实现核能非武器化方面合作的重要性。



"在参观了广岛核爆遗迹和和平公园之后，我更加坚定的认为，哈日两国联合推动的核能非武器化及防止核扩散运动，具有重要的意义。在这里，我呼吁全球各国的领导人，放弃任何开展核试验的意图，避免核爆悲剧的重演。"纳扎尔巴耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】