纳扎尔巴耶夫邀请韩国企业参与我国私有化进程

哈通社首尔 - 正在对韩国进行国事访问的纳扎尔巴耶夫总统，10日在首尔与韩国大型企业界代表举行会谈，并邀请韩国企业踊跃参与哈萨克斯坦正在推进的私有化进程。

纳扎尔巴耶夫向韩国企业界代表介绍了当前在国内实施的国家计划和业务支持政策，并表示，我国近期在阿斯塔纳世博园区成立了阿斯塔纳国际金融中心，中心的工作语言将以英文为主。



纳扎尔巴耶夫介绍说，2017年，将有包括韩国在内的100余国家和17个国际组织参展主题为"未来能源"的阿斯塔纳世博会。



纳扎尔巴耶夫还邀请了韩国企业界代表参展世博会。



纳扎尔巴耶夫说："哈萨克斯坦正在大力推进私有化进程，目前已有800多家大型企业完成了私有化。我们希望韩国企业界人士能够积极参与到我国的私有化和工业计划当中来。"



纳扎尔巴耶夫指出，在工业创新发展规划框架下，哈萨克斯坦新建企业770多家，新增工作岗位近十万个；而在光明大道经济计划框架下，国内新建、翻修公路和铁路超过7000公里，并建设了多个机场和里海港口。



【记者：马尔兰•吉耶姆拜 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】