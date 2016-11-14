哈萨克斯坦向阿曼出口草料

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦对外出口商品当中日前新增了一项新的货物--草料。

据阿曼苏丹国媒体报道，该国日前从哈萨克斯坦进口了993头山羊和绵羊，而为了保证这些羊只的肉质保持"原汁原味"，该国商人计划再从哈萨克斯坦进口一批草料，确保羊群吃上"家乡菜"。



据悉，首批牲畜和草料从阿斯塔纳启程，空运至阿曼国，全程5个小时。



第二批哈萨克斯坦绵羊和山羊（1200头），也将搭乘飞机，带着自己的"干粮"，于两周之后飞往阿曼苏丹国。







据Dessert Discovery报道，购买这批哈萨克斯坦绵羊和山羊的阿曼企业，很可能是在为往后的开斋节进行前期准备。



报道称，相比从索马里进口的羊只，阿曼人更青睐肉质鲜美、质量上乘的哈萨克斯坦绵羊和山羊肉。尤其是产自卡拉干达的绵羊，已经在当地成为了名牌。



分析称，优越的环境、丰美的水草，以及哈萨克斯坦本身的穆斯林国家形象，为其牛羊产品以"纯净清真"的品牌打入阿拉伯国家市场，创造了良好的条件。



据哈萨克斯坦商人阿列克谢•帕罗廷科夫称，目前阿曼方面正在同哈国接洽，就进一步进口大宗草料的可能性进行讨论。



【编译：木合塔尔·木拉提】