纳扎尔巴耶夫总统会见塞尔维亚总理武契奇

哈通社阿斯塔纳 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统15日在总统府会见了来访的塞尔维亚总理亚历山大•武契奇。

会谈中，双方就纳扎尔巴耶夫总统在今年八月对塞尔维亚进行的正式访问期间，两国达成的各项协议的落实情况进行了讨论。



纳扎尔巴耶夫表示，哈萨克斯坦始终视塞尔维亚为哈国在欧洲的重要伙伴，并称两国经贸合作领域有着充分的发展潜力。



"目前有24家塞尔维亚企业在哈萨克斯坦登记注册，但目前只有其中的15家投入了运行。在哈萨克斯坦的地铁项目、办公大楼建设项目中，都能看到塞尔维亚企业的身影。这些都充分证明了，两国之间的经济贸易关系，完全有进行进一步发掘的潜力。"纳扎尔巴耶夫说。



纳扎尔巴耶夫总统表示，哈萨克斯坦政府与塞尔维亚政府之间达成了许多具有重要意义的合作协议。他相信，这将为两国间各领域合作的不断深入，带来积极有效的影响。



与此同时，纳扎尔巴耶夫总统邀请塞尔维亚企业，积极参与到哈萨克斯坦的"光明大道"经济计划和工业创新发展规划当中来。



纳扎尔巴耶夫还向塞方就位于首都的纳扎尔巴耶夫大学具体情况，诸如师资力量、科研水平和办学宗旨等进行了介绍。



塞尔维亚总理感谢哈萨克斯坦人民展现出的热情好客之道，并高度评价了纳扎尔巴耶夫总统在哈萨克斯坦发展过程中所做出的贡献。



亚历山大•武契奇还表示，哈萨克斯坦独立25年来所取得的成就和经验，非常值得塞尔维亚方面研究和参考。



【编译：木合塔尔·木拉提】