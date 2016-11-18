阿斯塔纳获得《时尚旅游》读者票选旅游金榜 “未来城市”荣誉

哈通社莫斯科 --第六届《时尚旅游》杂志年度"读者票选旅游金榜"活动17日在俄罗斯首都莫斯科落下帷幕，阿斯塔纳在本届活动获得了"未来城市"荣誉。

阿斯塔纳世博会主管旅游推介的官员若扎•阿山巴耶娃出席获奖者颁奖仪式并表示，这份荣誉不仅属于阿斯塔纳，亦属于全体哈萨克斯坦人民。2017世博会即将在阿斯塔纳举行，来自世界各国的贵宾和游客将纷纷前来参加该盛大的活动。



阿山巴耶娃还邀请了出席本届活动的各界来宾参观阿斯塔纳世博会。



《时尚旅游》杂志主编奥尔加•雅克维纳认为，阿斯塔纳能获得该荣誉，主要原因在于这座草原明珠般的城市突飞猛进的发展，引起了世界各地旅行家的关注。



雅克维纳表示，哈萨克斯坦正在逐日发展，所以其首都阿斯塔纳理应获得"未来城市"荣誉。



雅克维纳说："我今年有幸前去哈萨克斯坦，参观了该国首都阿斯塔纳。当我初见这美丽壮观的城市和一座座高大气派的建筑物时，大为吃惊，完全没有想到阿斯塔纳能如此迅速发展。哈萨克斯坦竟在平阔的草原建立了堪称第二个‘迪拜'的美丽城市。我参观了世博园区的建设工程，虽然没有进去，但光是外观便令我惊叹不已。"



她还说："本届《时尚旅游》读者票选旅游金榜活动，是在同阿斯塔纳世博会运营公司合作框架下举办的。阿斯塔纳世博会将是独联体国家里有史以来首次举办的综合性世界博览会，我们很荣幸能为阿斯塔纳世博会提供贡献。"



《时尚旅游》读者票选旅游金榜是一年一度的国际活动。该活动的主要特点就是没有任何传统的评选人员，无需参评单位支付任何费用，评选结果完全由读者投票产生。读者只需进入nat-geo.ru网站进行公开投票，网站便依据读者的投票数量筛选出获胜单位。本届活动共甄选出24家获奖单位，均是读者感兴趣的主要旅游景点、服务中心及旅游公司。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】













