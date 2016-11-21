伊拉克伊朗态度转向 欧佩克减产现积极信号

哈通社阿斯塔纳 据《华尔街日报》21日报道，石油输出国组织（简称OPEC，以下称"欧佩克"）将于本周在维也纳召开会议，商讨如何具体实施减产协议。而伊拉克石油部长阿鲁艾比（Jabbar al-Luaibi）周日晚些时候表示，该国将在此次会议上提出新的建议。这标志着伊拉克正试图消除与欧佩克在减产问题上的分歧。

欧佩克曾在9月底就减产达成初步一致，但伊拉克、伊朗和利比亚等成员国认为应该从减产协议中得到豁免。伊拉克方面此前称，由于正在实施打击极端组织伊斯兰国（ISIS）的军事行动，该国需要石油利润来支撑开支。

但到了上周五，阿鲁艾比对欧佩克在月底达成减产协议表示乐观。随后，伊朗官员也表达了类似的乐观态度。阿鲁艾比周日称，新的方案将与欧佩克政策保持一致，旨在增进这一组织的团结。但他没有透露方案的更多细节。

欧佩克此前希望通过减产来解决石油市场当前面临的全球性供应过剩，但减产方案的具体细节、尤其是各成员国的减产配额问题仍未敲定。本周一和周二，欧佩克在维也纳召开所谓"技术会议"讨论具体减产机制。这次会议将为欧佩克11月30日召开的部长级会议做准备。

周一亚洲交易时段，原油期货延续了上周五的涨势。截至发稿，国际基准的布伦特原油期货上涨1.19%，至每桶47.45美元。路透社的报道说，交易员们认为欧佩克减产计划有所进展的消息支撑了市场。

报道说，外界此前预计，如果伊朗同意限制产量而不是缩减产量，就将可能得到欧佩克的豁免。这使得欧佩克减产协议达成的可能性增大。自去年1月国际制裁被部分解除以来，伊朗急切希望增加石油产量。

巴克莱银行（Barclays）据此认为，欧佩克有可能达成某种形式的减产协议，但此类协议可能只会给市场带来很小的影响。巴克莱预计，欧佩克将达成一份"保全颜面"的声明，但美国石油生产商可能增加产量，并充分利用欧佩克减产带来的任何机会。

就欧佩克讨论减产的同时，需求仍显示出诸多疲弱迹象。全球第四大石油消费国日本周一公布的数据显示，该国10月原油进口同比下滑9.5%，至每天278万桶。



【来源：界面新闻 编辑：木合塔尔·木拉提】