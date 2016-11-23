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    16:00, 23 11月 2016 | GMT +6

    马吉利斯议员提议将首都更名为“努尔苏丹市”

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    哈通社阿斯塔纳 - 在23日举行的哈萨克斯坦参议院（议会上院）和马吉利斯（议会下院）联席会议上，马吉利斯议员库阿尼西•苏力坦诺夫提议，将首都阿斯塔纳市更名为"努尔苏丹市"。

    候选名称还包括"纳扎尔巴耶夫市"和"纳扎尔巴耶夫--阿斯塔纳市"等。

    据悉，这一提议是议员在《哈萨克斯坦独立25周年宣言》获得上下两院一致通过之后，做出的。

    "这个建议值得大家认真的考虑和讨论。‘努尔苏丹市'、‘纳扎尔巴耶夫市'和‘纳扎尔巴耶夫--阿斯塔纳市'等名称都值得考虑，这些都是人民的意志。我们都清楚，自从阿斯塔纳市建立以来，我国国民经济得到了怎样的发展，这一切都归功于纳扎尔巴耶夫总统的高瞻远瞩。这座城市的变化，所有人都看在眼里，说是天翻地覆也绝不为过。"苏力坦诺夫说。

    议员还强调称，对于他今天提出的这一提议，总统并不知情。

    "5年前，在独立20周年之际，我也曾提出过同样的动议，但遭到了总统的否决。这是我第二次提出这样的建议。我认为，这对哈萨克斯坦的未来是十分重要的。"苏力坦诺夫说。

    苏力坦诺夫同时表示，即使这一建议能够获得议会通过，还需总统批准才可能落实。

    阿斯塔纳市原名阿克莫拉，1997年12月10正式成为哈萨克斯坦首都，并于1998年5月根据纳扎尔巴耶夫总统的总统令，更名为阿斯塔纳（意为"首都"）。

    整体迁都工作自1994年开始。当年7月6日，我国议会通过了迁都法案，国家各类机构随即开始陆续由原首都阿拉木图迁至阿斯塔纳。

    迁都工作由纳扎尔巴耶夫总统亲自主持。

    如今的阿斯塔纳已经由独立之初的草原小城，成长为了哈萨克斯坦第二大城市，拥有近百万人口，是哈萨克斯坦的政治中心，堪称哈萨克草原上的明珠。

    【记者：马尔兰·吉耶姆拜  编译：木合塔尔·木拉提】 

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