欧联杯小组赛：阿斯塔纳队主场战胜希腊人竞技

哈通社阿斯塔纳 -- 欧联杯B组小组赛第五场比赛24日在阿斯塔纳竞技体育场打响，阿斯塔纳主场对阵积分榜榜首希腊人竞技队。

全场比赛以2：1的比分结束，阿斯塔纳队迎来小组赛首场胜利。



比赛第31分钟，希腊人竞技队7号球员在前场接到传球，并一脚远射打入球门，阿斯塔纳队暂时落后。



第32分钟，阿斯塔纳队组织反击，希腊人竞技队23号球员在防守过程中故意造成犯规，最终被裁判红牌罚出场外。



阿斯塔纳队未能把握住这一任意球机会，上半场以0：1的比分结束。



全场比赛第58分钟，阿斯塔纳队获得角球机会。希腊人竞技队门将接到时球不慎脱手，阿斯塔纳队5号球员马琳•阿尼奇西抓住机会，把皮球踢入对方球门。



随后，阿斯塔纳队展开激烈进攻，争取胜利的机会。第83分钟，在左路展开的进攻过程中，阿斯塔纳队10号球员乔治在对方球门前接到传球，把全场比分改写为2：1。



最终，阿斯塔纳队获得了欧联杯小组赛首场胜利，成功获得了宝贵的3分。



B组另一场比赛中，奥林匹亚克斯队主场1：1战平伯尔尼年轻人，各获1分。



经过5场小组赛，希腊人竞技以3胜2负的成绩获得9分，奥林匹亚克斯队2胜2平1负获得8分提前晋级16强。阿斯塔纳队以1胜2负2平的成绩获得5分，而伯尔尼年轻人队以1胜2平2负获得5分，无缘16强。



据悉，阿斯塔纳队将于12月8日客场挑战伯尔尼年轻人队。



9月29日举行的小组赛第二场比赛中，阿斯塔纳主场战平伯尔尼年轻人。



【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】















