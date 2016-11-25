自愿放弃核武器--哈萨克斯坦为国际社会做出的杰出贡献

哈通社阿斯塔纳 -- 哈萨克斯坦曾是拥有世界第四大核武库的国家，但在纳扎尔巴耶夫总统的领导下，哈萨克斯坦自愿放弃核武器，开创了和平发展及核裁军的有效模式。

此前，纳扎尔巴耶夫总统在对日本进行正式访问期间，接受了日本共同社的记者采访。当时，纳扎尔巴耶夫就禁止核武器试验和防止大规模杀伤性武器扩散表明了立场，并指出，哈萨克斯坦已经关闭了国内的核武器试验场。



在哈萨克斯坦放弃核武器后，纳扎尔巴耶夫还向全世界发出了维护国际安全、放弃核武器的呼吁。哈萨克斯坦在倡议无核化、防止核武器扩散以及禁止核武器试验等国际安全问题上，已逐渐获得了其他国家的信任。



2009年12月2日，联合国大会第六十四届会议一致通过第64/35号决议，宣布8月29日为禁止核试验国际日。



该决议由哈萨克斯坦连同包括亚美尼亚、白俄罗斯、巴西、卡特尔、吉尔吉斯斯坦、刚果、阿联酋、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和日本等26个国家发起，旨在纪念1991年8月29日塞梅核武器试验场的关闭。



联合国大会在该决议的序言中提出，核试验对当地的土壤、水源造成了严重的污染，并摧毁了核试验场周边居民的健康，因此是时候为核试验永久地画上句号了。25年前，哈萨克斯坦就关闭了塞梅核试验场，这是哈萨克斯坦对全球核安全领域所做出的巨大贡献。



独立至今，哈萨克斯坦一直与其他国家携手加强在无核化和防止核扩散方面的工作。



如今，在纳扎尔巴耶夫总统下达了关于关闭塞梅核试验场和世界第四大核武库的命令后，哈萨克斯坦在无核化领域上，已逐渐成为其他国家的榜样。



纳扎尔巴耶夫总统坚信，任何拥有政治自由的国家人民和国家元首都可以做出这样的决定。



据悉，2011年7月29日，哈萨克斯坦曾向国际原子能机构提出了在哈境内成立低浓缩铀银行的申请。



国际原子能机构选择了乌尔巴冶金厂为该银行场地。



乌尔巴冶金厂是世界上主要的铍及其合金的生产厂家，在生产低浓缩铀方面拥有45年的丰富经验。



哈萨克斯坦成为了大型铀生产国，并获得了生产核电站燃料专用气态--低浓缩铀的机会，同时也为和平利用核能事业的发展作出了巨大贡献。



【记者：鲁斯兰•哈毕索夫 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】