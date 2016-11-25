纳扎尔巴耶夫：特朗普反对全球经济碎片化的态度令人满意

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统日前在接受美国彭博新闻社采访时表示，美国候任总统特朗普对于反对全球经济碎片化的态度值得称道。

据悉，在22日的采访中，纳扎尔巴耶夫总统就国内外政策、经济发展等一系列问题，回答了彭博社记者的提问。



采访中，总统向记者直言："您何须绕弯子，不妨直接问我‘是否会在2020年之后谋求连任？'"并对这一问题做出了如下回应。



他说："没有人能够准确的预测，一个人的生命周期将会持续多长的时间。我已经执政了许多年头，这一点你们也都清楚。这也令我受到了不少批评。我认为，执政时间的长短，取决于你能否在这个位置上作出正确的、有价值的贡献。从我国法律和宪法角度来讲，我仍然拥有据悉参加选举，并谋求连任的合法权益。但是，2020年以后会如何，我现在无法对任何人作出任何明确的答复，因为这会受到许多因素的影响。"



谈及美国总统大选结果时，纳扎尔巴耶夫总统认为，美国候任总统特朗普对于反对全球经济碎片化的态度是值得称道的。



"如果你问我，特朗普先生最令我感到欣赏的观点是什么？那我会告诉你，他对于反对全球经济碎片化的态度和观点，是最令我满意的。从单纯的政治角度来看，目前最令人关注的是什么？是跨太平洋伙伴关系协定（TPP），美国是这个协议的一员。除此以外，还有跨大西洋贸易与投资伙伴协议（ttip），即美欧双边自由贸易协定，这是美国和欧洲国家之间的贸易协议。那么我们呢？我们翻开地图，俄罗斯、我们哈萨克斯坦、中国、印度、巴基斯坦，这一连串国家仿佛被一切排除在外了。如今，上合组织，或者说在大欧亚共同体框架下的进一步整合，已经是时候了。"纳扎尔巴耶夫说。





【编译：木合塔尔·木拉提】