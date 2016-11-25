纳扎尔巴耶夫：没有必要更改首都名称

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统25日在总统府接受俄罗斯国家电视台24频道采访时表示，没有必要更改首都名称。

采访中，总统就哈萨克斯坦工业创新发展规划、首都改造计划、经贸、教育、反恐和欧亚经济联盟成员国合作关系前景等问题回答了记者提问。



当记者问道对日前马吉利斯议员提出将首都更名为"努尔苏坦市"有何看法时，总统表示："是的，我听说了这一提议，所有人都在讨论这一问题。国家独立25周年是全哈萨克斯坦人民的节日，是我们祖辈的梦想，所有人都为此感到骄傲。全世界都知道我们的年轻首都阿斯塔纳，它成为了哈萨克斯坦的国际品牌，因此没有必要更改它的名称。阿斯塔纳举办了欧洲安全与合作组织（欧安组织）峰会、世界和传统宗教领袖大会和亚洲冬季运动会等其他国际会议和运动赛事。2017年，阿斯塔纳还将举办世博会。这一切都关系到哈萨克斯坦，因此全世界都知道阿斯塔纳。现在，有什么理由更名首都名称？"



根据此前报道，马吉利斯（议会下院）议员库阿尼西•苏力坦诺夫等议员，23日提议将首都阿斯塔纳更名为"努尔苏丹市"或"纳扎尔巴耶夫市"。



纳扎尔巴耶夫总统24日对此提议表态，表示自己从来都没有过这种想法，也没有要求任何人去做这样的事。还对经常给新的机构、建筑和其他新事物冠以他名称的人们做出了警告。



【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】