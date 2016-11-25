诺贝尔奖得主提议在哈萨克斯坦建设绿色能源城市

哈通社阿斯塔纳 - 在阿斯塔纳举行的第十一届创新大会上，诺贝尔得主Rae Kwon CHUNG教授表示，他正在对阿联酋"绿色新城"马斯达尔城进行投资，并建议哈萨克斯坦效仿马斯达尔模式建立"绿色能源城市"。

"我非常想将马斯达尔城的经验介绍给贵国，我们完全可以按照马斯达尔的模式，在中亚地区建立一个全新的绿色能源城市。"他说。



他还表示，哈萨克斯坦可以在充分考虑到本国气候和生态情况的前提下，找到一个符合自己需要和现实的建设方案。



Rae Kwon CHUNG教授还以中国制造并对外出口的电动车和太阳能电池板为例，建议哈萨克斯坦加强这一领域的发展。



此外，他还建议阿斯塔纳可以参考蒙特利尔的方案。



"蒙特利尔是一座寒冷的城市，但这座城市拥有一座庞大的‘地下城'，为冬季的城市居民出行和经济活动创造了条件。哈萨克斯坦在建设绿色能源城市的时候，可以充分的借鉴这些经验。"他说。



Rae Kwon CHUNG认为，政府应采取"3 Э"标准，即"能源、经济和环境一体"原则，来开展绿色能源新城的建设。



【编译：木合塔尔·木拉提】