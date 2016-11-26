前古巴领导人菲德尔•卡斯特罗去世

哈通社阿斯塔纳 -- 据多家外媒报道，古巴革命领袖菲德尔•卡斯特罗于当地时间25日晚去世，享年90岁。法新社消息指，古巴国务委员会主席兼部长会议主席劳尔•卡斯特罗对外宣布了这一消息。

劳尔•卡斯特罗通过国家电视台宣布，菲德尔•卡斯特罗于当地时间25日晚间去世。



今年8月，菲德尔•卡斯特罗度过自己90岁的生日。当时，他罕见出席公开活动，在古巴首都哈瓦那的卡尔•马克思剧院与众人共同庆祝。当天的活动共持续了大约1小时10分钟，菲德尔•卡斯特罗观看了全部表演，这也是他近几年来公开露面时间最长的一次。



菲德尔•卡斯特罗•鲁斯(Fidel Castro Ruz)1926年8月13日出生于古巴东方省比兰镇。他1950年毕业于哈瓦那大学，获法学博士学位。在大学期间，他积极参加爱国学生运动。1961年他指挥古巴军民打败美国支持的古巴流亡分子的突袭，取得了著名的吉隆滩之战(美国称为猪湾事件) 的胜利。在1981年、1986年、1993年、1998年2月和2003年3月的选举中获胜，连任国务委员会主席。



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