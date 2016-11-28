俄专家：哈萨克汗国曾是中亚举足轻重的强国

哈通社阿斯塔纳 -- 《哈萨克斯坦独立25周年：业绩、成就与未来战略》国际研讨会28日在阿斯塔纳举行。

出席研讨会的俄罗斯经济战略学院院长兼教授亚历山大•阿戈耶夫表示，根据俄罗斯经济战略学院对哈萨克汗国的经济、自然资源、对外政策、教育、科学、军事以及其他领域所进行的研究，可以发现在当时的中亚，哈萨克汗国已经成为了一个具有相当强大的影响力的国家。



"今年哈萨克斯坦已迎来独立25周年纪念日，但我们不应忘记，该国的形成拥有千年的历史。哈萨克斯坦的发展也随着时间而不断变化，比如，在哈斯木汗和叶斯穆汗治国期间，哈萨克斯坦已达巅峰阶段，是中亚地区首屈一指的强国。虽然，哈萨克斯坦在苏联时期不是一个独立的国家，但我们必须承认，哈萨克斯坦的历史绝不仅仅只有25年。"他说。



阿戈耶夫表示，根据研究结果，1981年，哈萨克斯坦即便仍是苏联加盟共和国之一，却已经成为当地具有影响力的国家。



他认为，虽然在1991年哈萨克斯坦的经济水平大幅下滑，但当时其他前苏联国家也出现了一样的情况，甚至更遭。



"有人认为，哈萨克斯坦只是边缘国家（面临严重的财政可持续性问题的国家），但这一观点并不正确。因为，当时哈萨克斯坦在苏联国家中是数一数二的发达国家之一。即便当时拜科努尔航天基地和许多铀等稀有金属精炼工厂均属莫斯科管辖，但在1991年前，哈萨克斯坦在工业和农业领域已遥遥领先大部分苏联国家。而现在，哈萨克斯坦在各领域均取得了巨大的进步，这是了不起的成绩。"他说。



据悉，土耳其、俄罗斯、芬兰以及欧盟国家代表出席了本次研讨会。研讨会由马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林主持。



研讨会中，尼格马图林回忆了哈萨克斯坦人民在90年代经历的艰难阶段，以及恶性通货膨胀对人民福祉所带来的巨大影响。



土耳其大国民议会代议长穆罕默德•阿齐夫•哈姆扎切比则指出了哈萨克斯坦在打击恐怖主义和极端主义所采取的政策和措施，以及法图拉•葛兰在反对恐怖主义的观点。



美国约翰•霍普金斯大学中亚及高加索地区研究院院长弗雷德里克•斯塔尔向哈萨克斯坦提供了一系列促进经济发展的建议。



【记者：阿尔曼•阿斯卡洛夫 编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】