议员：哈萨克斯坦可以成为欧洲与中国之间联系的纽带

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员，国际关系、国防和安全委员会负责人玛吾利安•阿希姆巴耶夫认为，应改变国际社会对欧亚经济联盟的成见。

这一观点，是他在28日于首都阿斯塔纳举行的《哈萨克斯坦独立25周年：业绩、成就与未来战略》国际研讨会上发言时提出的。



阿希姆巴耶夫表示，大国之间的敌意和"制裁战争"，正在迫使哈萨克斯坦不得不改变自身的外交战略。



阿希姆巴耶夫称，哈萨克斯坦多年以来一直奉行着多边外交的政策，但随着国际社会两极之间矛盾和敌意的不断升级，继续顺利的执行这一政策，正在变得越来越困难。



而且目前国际社会似乎也很难拿出一个具体的解决方案，化解这些矛盾和敌意。



"或许，哈萨克斯坦将采取不同于过去的多边外交政策，另一套模式。在必要的条件下，这种模式应该被称之为‘集成多边外交'。"他说。



阿希姆巴耶夫表示，俄罗斯是哈萨克斯坦重要的战略伙伴和盟友。作为集体安全条约组织成员国，哈俄双方拥有紧密的政治和军事联系。



但与此同时，哈萨克斯坦也视美国和欧盟为其外交事务中的重要战略方向。



阿希姆巴耶夫认为，如果继续延续过去的外交模式，恐怕将很难起到实质的作用。因此，除了落实多边外交政策之外，还必须切实的改变战略伙伴们对哈萨克斯坦的成见。



"比方说，我们以欧亚经济联盟为例，许多外国分析人士认为，哈萨克斯坦在欧亚经济联盟中的影响力非常有限。他们甚至认为，哈萨克斯坦同西方国家的关系将变得越来越疏远。"他说。



阿希姆巴耶夫指出了这一观点的错误并强调。他表示，只有通过加强同亚太地区国家，尤其是中国的合作，同时不断拉近同欧洲国家的联系，积极促进经济一体化，才能实现欧亚经济联盟的持续发展。而这一点，是作为欧亚经济联盟重要成员的哈萨克斯坦一直以来秉持的方针政策。



"与此同时，哈萨克斯坦拥有足够的实力，成为欧洲与中国之间相互联系的重要桥梁和纽带。‘丝绸之路经济带'是完成这一目标的一个好范例，当然，哈萨克斯坦与其他国家的联系，并不会局限于这些计划。但基于此，通过一个更加巧妙的方式去实现‘一体化'，仍是可行的。"他说。



议员认为，欧亚经济联盟与欧盟国家，或许将更有可能实现这种"巧妙的"一体化。



"例如，建立更加方便的签证政策，建立自由贸易区，相互投资等等。"阿希姆巴耶夫说。



【编译：木合塔尔·木拉提】