朝鲜罕见为古巴前领导人卡斯特罗哀悼三天

哈通社阿斯塔纳 —— 据BBC消息，为了显示与古巴团结一致对付共同的敌人美国，朝鲜罕见地决定为古巴前领导人卡斯特罗举行三天的哀悼。

朝鲜官方媒体周一（28日）报道说，朝鲜命令所有官方建筑物上的国旗下半旗，向卡斯特罗表示哀悼。

来自平壤的报道称，朝鲜领导人金正恩向古巴大使馆献上了花圈，同时朝鲜的一个高级官员代表团已经前往古巴首都哈瓦那参加卡斯特罗的悼念活动。

据日本的通讯社报道，这是自2004年巴勒斯坦领导人阿拉法特去世以来朝鲜首次为一名外国政治人物举行这样的哀悼仪式。

据信，在接到卡斯特罗去世后消息不久，朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南以及总理朴凤柱就给卡斯特罗的弟弟劳尔•卡斯特罗发去唁电。

唁电中说，虽然卡斯特罗已经去世，但他为古巴革命所做出的贡献以及朝鲜和古巴两国兄弟般的情谊将永存。

然而，卡斯特罗的去世很可能标志着朝鲜和古巴两国关系一个时代的结束。

古巴和朝鲜在1960年建立外交关系，卡斯特罗于1986年与金日成会面。

有分析说，但自2014年以来，古巴和美国同意关系正常化以来朝鲜和哈瓦那的兄弟关系可能已经不太牢靠。



