纳扎尔巴耶夫同美国候任总统特朗普举行电话会谈

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，11月30日，纳扎尔巴耶夫总统与美国候任总统唐纳德·特朗普举行电话会谈。

纳扎尔巴耶夫总统祝贺特朗普在美国大选中胜出，并祝愿他接下来的工作顺利。

特朗普就哈萨克斯坦独立25周年向纳扎尔巴耶夫表示祝贺，并强调，哈萨克斯坦在纳扎尔巴耶夫的带领下取得了惊人的成就。

会谈中，双方就两国共同关心的国际和地区问题以及加强中亚地区的安全和稳定等问题深入交换了意见。

纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦作为自愿放弃核武器的国家，将继续与国际社会合作就建立无核化世界作出努力。

特朗普表示大力支持纳扎尔巴耶夫的这一原则，并强调，没有比防止核武器扩散和核裁军问题更重要的问题，这一问题应在全球层面加以解决。

双方还就哈美两国合作关系前景进行讨论，并强调今后要把哈美两国经贸合作提高到新水平。

除此之外，纳扎尔巴耶夫与特朗普就俄美关系的发展、反恐、乌克兰局势和加强核安全等问题深入交换了意见。

特朗普最后表示，希望近期时间安排两国首脑会面，并向全体哈萨克斯坦人民致以哈萨克斯坦独立25周年节日问候。

【编译：小穆】