纳扎尔巴耶夫出席国家青年论坛

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统12月1日出席在阿斯塔纳独立宫举行的国家青年论坛。

国家青年论坛以总统的贺辞拉开帷幕。

纳扎尔巴耶夫说道："我祝愿全国青年健康幸福！你们是国家未来的栋梁，哈萨克斯坦的未来掌握在你们手中！愿哈萨克斯坦永远昌盛，全国人民永享幸福！"

议会议员阿斯哈特·沃拉洛夫也向哈萨克斯坦全体青年表达了祝贺。

"今天的论坛是在独立25周年和哈萨克斯坦首任总统日框架下举行的，因此具有重大的意义。我们衷心感谢纳扎尔巴耶夫总统能够亲自出席论坛，这使本次论坛的重要性得到了进一步提高。这是您对全国青年表达的无限关怀和高度信任。今年对我们国家来说是重要的一年，因为哈萨克斯坦已经迎来独立25周年纪念日。在这25年里，国家在您的英明领导下取得了许多巨大的成就。您为全国青年提供了前所未有的良机，开拓了发展道路。我们希望通过本次论坛，向您表达全国青年对不久前在全国人民的共同努力下通过的独立宣言的热烈支持。"他说。

此外，沃拉洛夫还指出，出席本次论坛的均是在教育、卫生、商业、文化、体育等领域积极工作的青年代表。

论坛结尾时，沃拉洛夫以出席论坛的青年代表和全国青年的名义，向纳扎尔巴耶夫总统表示祝贺，并指出，全国人民将由衷感激总统自国家独立至今所做的一切努力。

【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔·木拉提】