哈通社阿斯塔纳 -- 努尔苏丹•阿比舍吾勒•纳扎尔巴耶夫--1940年7月6日生于哈萨克苏维埃社会主义共和国阿拉木图州卡斯克连区切莫尔甘村。

1967年毕业于卡拉干达工学院；1979年-1984年任哈萨克共产党中央委员会书记；1984年-1989年任部长会议主席（总理）；1989年-1991年任共产党中央委员会第一书记（最高领导人）；1990年2月兼任最高苏维埃主席（国家元首）；1990年4月起担任哈萨克斯坦苏维埃共和国第一书记。

在哈萨克斯坦于1991年12月1日举行的首次总统选举中，时任哈萨克苏维埃共和国总统的努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫成为了下一个5年任期的总统。15天后的1991年12月16日,哈萨克斯坦成为了主权独立的国家。当时，纳扎尔巴耶夫的支持率为98.78%。自那时起，纳扎尔巴耶夫就一直担任哈萨克斯坦的总统。



努尔苏丹父亲—— 阿比舍·纳扎尔巴耶夫（1898-1971年）





努尔苏丹母亲—— 阿勒詹·纳扎尔巴耶娃 （1904-1977年）





1948年就读于切莫尔甘学校（第一任老师伊斯玛依洛娃）





毕业于第聂伯罗捷尔任斯克市第八技工学校（1960年）、卡拉干达冶金联合企业高等技术学校（1967年）和苏共中央高级党校函授班（1976年）。



期间，纳扎尔巴耶夫积极参与摔跤、拳击和哈萨克传统运动项目等体育赛事，还获得过乌克兰运动将建荣誉。







1969年至1984年，担任卡拉干达州党委书记、哈共中央书记。













1979年-1984年担任哈萨克共产党中央委员会书记









纳扎尔巴耶夫与妻子萨拉和女儿达丽哈（70年代，阿拉木图市）





阿拉木图，70年代





与时任哈萨克斯坦苏维埃共和国第一书记库纳耶夫的夫人组赫拉·夏丽普克兹（1982年，阿拉木图）





1984年至1989年，他出任哈萨克苏维埃社会主义共和国部长会议主席。



哈萨克苏维埃社会主义共和国部长会议主席纳扎尔巴耶夫同时任哈萨克斯坦苏维埃共和国第一书记库纳耶夫参观意大利世博会





1990年担任哈萨克斯坦苏维埃共和国第一书记



与俄罗斯苏维埃联邦社会主义共和国书记鲍里斯·叶利钦签署协议





1991年12月1日，纳扎尔巴耶夫当选哈萨克斯坦共和国首任总统





设计师沙肯•尼亚兹别科夫向纳扎尔巴耶夫总统展示哈萨克斯坦共和国国旗（1993年）





1993年11月12日，纳扎尔巴耶夫签署总统令，批准发行哈萨克斯坦共和国法定货币"坚戈"。





1995年，阿拉木图





1995年，阿克莫拉州





1996年，阿拉木图





与哈萨克著名音乐家、指挥家和作曲家努尔黑萨•特列恩迪夫（1998年，阿拉木图）





与突厥语国家首脑会面（1995年，比什凯克）





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