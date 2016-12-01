安理会通过制裁朝鲜的新决议

哈通社阿斯塔纳 -- 据美国媒体消息，联合国安理会11月30日一致通过有关朝鲜的第2321号决议，谴责朝鲜9月9日进行的核试验，要求朝鲜放弃核武器和导弹项目，并决定对朝鲜实施新的制裁措施。

决议案得到了美中两国的共同支持。这是今年3月以来朝鲜又一次面临安理会的经济制裁，受影响最为严重的是其煤炭出口。预计新制裁将使朝鲜每年损失7亿美元的煤炭收入。

美国认为，朝鲜此前利用上一轮制裁中的漏洞进行煤炭出口，并将所得收入用于武器项目，而不是让朝鲜人民受惠。

美国常驻联合国代表萨曼莎·鲍尔在安理会的会议上说："（朝鲜的）煤炭出口收入没有被用于帮助朝鲜人民，而是被用于进一步发展朝鲜政权非法的武器项目。"

中国是朝鲜煤炭的主要购买者。此轮制裁决议还禁止朝鲜出口铜、镍、银、锌等矿产，并对朝鲜的外交活动加以更多限制。

安理会成员国表示，制裁不是针对朝鲜人民。美国国务院副发言人马克·托纳在30日的记者会上说： "很显然，这些制裁不是为了用于、也不是为了惩罚朝鲜人民。长久以来，朝鲜人民一直在现政权统治下受苦。制裁完全是为了针对朝鲜的权贵，他们对朝鲜的许多非法项目负责。"

托纳还表示，对朝鲜核问题的关注不只是来自美国，不只限于美国的某届政府，而是来自国际社会的共同谴责。