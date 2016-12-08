哈格阿三国就加速发展跨里海国际运输走廊达成共识

哈通社阿斯塔纳 - 在日前于阿塞拜疆首都巴库举行的铁路管理部门负责人会议上，哈萨克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚三国就进一步增加铁路货物运输范围事宜达成了共识。

与会三方一致同意，在2017年实施更加灵活的关税政策，以实现对跨里海国际运输走廊货运量增速的正向刺激。



三方计划至2020年，将该线路通行货运班列数量增加至至少1000列。



据悉，正在阿塞拜疆进行工作访问的哈萨克斯坦国家铁路公司总裁卡纳特•阿勒布斯巴耶夫，日前还在巴库分别同格鲁吉亚铁路总公司总裁玛穆克•巴赫塔德津和阿塞拜疆铁路总公司总裁扎维德•古尔巴诺夫举行双边会谈。



国家铁路公司新闻处消息称，三国铁路公司总裁就大力推动哈格阿三国各自之间在交通物流领域的合作，尤其是生产铁路机车事宜进行了深入讨论。







在同古尔巴诺夫举行的会谈中，阿勒布斯巴耶夫表示，今年哈萨克斯坦机车组装厂已经完成了10辆"Evolution"电力货运机车的生产，并交付阿塞拜疆。明年我国电力机车组装厂也将开始投入生产，预计至2019年，我国将向阿塞拜疆交付40列电力机车。



会谈中，哈萨克斯坦国家铁路公司与阿塞拜疆铁路总公司还就机车生产合作事宜，签署了合作备忘录。



【编译：木合塔尔·木拉提】