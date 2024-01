美国学生用哈萨克语合唱歌曲《吾什阔恩尔》

哈通社阿斯塔纳 -- 据我国驻美国大使馆消息,我国独立25周年之际,美国亨利科学校举办了一场合唱音乐会。

在合唱音乐会中,亨利科学校的学生用哈萨克语演唱了由纳扎尔巴耶夫总统作词、阿勒腾别克•阔拉兹巴耶夫作曲的歌曲《吾什阔恩尔》,为在座的观众带来了意外惊喜。



吾什阔恩尔,是哈萨克斯坦境内自然环境独特而迷人的草原之一,原名为沙马勒甘,后于2011年被更名为吾什阔恩尔。



这片坐落于阿拉木图州玛伊托别山脉东部,阿尔沙勒丘陵以北腹地的草原,将吾尊卡尔卡勒河与莎玛勒甘和这两条河流,一西一东拥抱在了自己的怀中。



值得一提的是,这神奇而美丽的地方,正是哈萨克斯坦首任总统--努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫的家乡。



【编译:昂哈尔 审校:木合塔尔•木拉提】

Another surprise from the National Day Reception! @HenricoSchools choir performed #Kazakh song "Ush Konyr"! pic.twitter.com/iGRHilUAYv