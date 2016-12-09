土耳其计划进口哈萨克斯坦水稻

哈通社克孜勒奥尔达 - 日前，来自土耳其的投资商与锡尔河流域的农场主们，在克孜勒奥尔达州企业家联合会举行座谈，共商合作事宜。

该州企业家联合会向哈通社记者透露，土耳其哈尔曼（HARMAN）公司计划在当地农场种植土耳其水稻，并将其产品运回土耳其销售。



据了解，土耳其投资方此前参观了克孜勒奥尔达州哈萨克水稻育种研究中心，了解了锡尔河流域适宜种植的本地水稻品种及其育种、种植技术。



随后，土方在该州企业家联合会，同克孜勒奥尔达州主要的农场主们举行了会谈。



土方代表表示，在土耳其国内市场上，每公斤水稻的售价为1-1.5美元（约为340-500坚戈）。



土耳其投资方期待能够在克孜勒奥尔达州找到合适的合作方，进行土耳其本土品种水稻的种植。土方承诺将在水稻收获后，以合理的价格全部收购相关作物产品，并运回土耳其国内进行销售。



土方强调，本地农场主无需担心水稻产品的销售问题，而且土方还将为合作的农场提供必要的技术支持。



土耳其代表在接受哈通社记者采访时表示，之所以选择哈萨克斯坦进行水稻种植，主要在于看中了克孜勒奥尔达州土地的肥沃和气候的宜人，土方认为这一地区极为适合土耳其品种水稻的种植。



"而且土耳其本国农业资源较为匮乏，而哈萨克斯坦则拥有丰富的农业资源，两国合作，潜力巨大。" 哈尔曼公司代表说。



双方的合作也将为当地农场和农民带来巨大的收益，并有望为哈萨克斯坦产品进入土耳其市场创造良好的口碑。



【编译：木合塔尔·木拉提】