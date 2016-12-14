纳扎尔巴耶夫总统会见以色列总理内塔尼亚胡

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统14日在总统府会见了以色列总理本雅明•内塔尼亚胡。

双方就共同关心的国际和地区问题交换了意见，并着重讨论了哈萨克斯坦和以色列在农业、工业、教育、医疗卫生、经济贸易、物流运输以及反恐等多个领域的合作问题。



会谈当中，纳扎尔巴耶夫强调，哈以双边合作关系建立在经贸与投资领域的合作基础上。



他表示，截至目前，在哈投资并开展各类业务的以色列企业已经超过270余家，为进一步推进两国合作关系起到了重要作用。



此外，纳扎尔巴耶夫还指出了多元化哈以合作伙伴关系的重要性并表示，两国应加强原料生产领域的合作。



会谈中，双方重点关注了两国之间在农业领域的合作潜力，并计划充分利用哈萨克斯坦农业基础设施和土地等方面的优势，结合以色列先进的农业技术，通过建立联合委员会并制定相关合作协议的方式，大力推进两国在农业领域的合作。



在谈及医学领域合作时，纳扎尔巴耶夫表示，以色列在医学领域属于领先国家。



他强调，哈萨克斯坦有数千医护人员在以色列的相关机构中求学或接受培训。



纳扎尔巴耶夫还表示，每年都会有多名以色列专家来我国医学中心，举办医学讲座数量超过30场。



"以色列医学专家对我们在阿斯塔纳建立的医疗机构抱有浓厚的兴趣，我们希望进一步加强与贵国在医学领域的合作。如今，我们正在考虑将国内一系列大学医院交予贵国组织管理。我坚信，我们达成的这一系列重要协议将为推进两国之间的合作起到重大作用。"纳扎尔巴耶夫对内塔尼亚胡说。







会谈中，纳扎尔巴耶夫反复重申，以色列是我国重要的合作伙伴。



"哈以两国之间的浓厚友谊正在持续加深。哈萨克斯坦曾经有大量犹太居民，他们是在战争时期移民至我国，并在哈萨克斯坦定居生活。虽然在以色列建立后，他们中的很多人选择了回归故里，但也仍然没有切断与哈萨克斯坦的联系，与这里的人民保持着兄弟般的深厚友谊。当我去以色列特拉维夫进行访问时，他们热情的迎接了我。我坚信，他们会为进一步推进哈以深厚友谊起到重大作用。"他说。



内塔尼亚胡对哈方的信任表示感谢，并强调哈以关系多年来保持着友好和高速的发展，他还表示以方有意加入正在建设中的欧亚经济联盟自由贸易区，纳扎尔巴耶夫总统对此表示支持。



双方还就开通直航航班以及免签政策等问题进行了讨论。



会谈结束后，在纳扎尔巴耶夫总统和以色列总理内塔尼亚胡的见证下，哈以两国高层代表签署了一系列双边合作协议。



相关协议包括：



- 政府副总理兼农业部长阿斯哈尔•米尔扎赫梅托夫与以色列环境保护部和耶路撒冷事务部部长齐夫•埃尔金签署的哈萨克斯坦与以色列政府间关于农业领域的合作协议；



- 投资和发展部长杰恩斯•哈斯姆别克与以色列环境保护部和耶路撒冷事务部部长齐夫•埃尔金签署的哈萨克斯坦与以色列政府间关于生物特征护照持有人的免签协议；



- 国家公务员事务和反腐败署署长阔扎穆扎若夫与以色列驻哈大使米哈伊尔•布罗德斯基签署的关于国家公务员事务和反腐败署与以色列国务委员会之间的谅解备忘录；



- 巴伊铁列克国有控股公司董事会主席叶尔波拉特•多萨耶夫与以色列驻哈大使米哈伊尔•布罗德斯基签署的关于国家科技发展机构与以色列技术革新国家机构之间的技术革新、工业研究与开发等领域的合作协议。



值得一提的是，哈以商业论坛于14日在阿斯塔纳开幕，哈以两国企业界人士将在此次论坛中，就两国经济社会各领域合作事宜进行细致的对话和讨论。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】

