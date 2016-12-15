托卡耶夫会见以色列总理内塔尼亚胡

哈通社阿斯塔纳 -- 参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫14日会见了正在对我国进行首次正式访问的以色列总理本雅明•内塔尼亚胡。

会谈中，托卡耶夫指出，坚信以色列总理与纳扎尔巴耶夫总统举行的会谈结果，将为推进哈以友好合作关系注入新的动力。







托卡耶夫表示，我国议员希望进一步增进哈以两国议会之间的对话交流和合作发展。



在谈及两国议会间合作时，托卡耶夫向以色列总理介绍了自己在以色列独立60周年期间（2008年），率领议员代表团对以色列进行的访问议程。



托卡耶夫还向内塔尼亚胡介绍了参议院在我国政治系统中的重要地位，以及议会对纳扎尔巴耶夫总统实施的一系列机构改革政策提供的法律支持。



会谈中，双方还就政治、经济、人文以及国际和地区安全等领域相关事宜进行了讨论。



内塔尼亚胡表示，此次访问旨在进一步增进哈以两国之间的友好关系。以色列愿意分享自己的高新技术，并向哈萨克斯坦提供投资支持。



内塔尼亚胡认为，两国应就自由贸易、开通直航、共同实施合资经营项目等相关事宜达成协议。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】