纳扎尔巴耶夫：我是一名幸福的政治家

哈通社阿斯塔纳 -- 纳扎尔巴耶夫总统16日在阿斯塔纳主持召开圆桌会议，同政府高层领导人回顾祖国独立25年来的成就，并共同展望哈萨克斯坦未来的发展。

全国各大电视台进行了全程直播。

副总理塔斯马哈穆别托夫、议长托卡耶夫、前财政部长亚历山大·帕夫罗夫、前内务部和国家安全委员会负责人苏莱曼诺夫和其他政治家参加了会议，并回顾与总统共事期间的趣事。

纳扎尔巴耶夫讲话中说："为政权奋斗的任何政治家，尤其是国家最高政权人选，要时刻为国家和人民着想，要想清楚该为国家做出什么样的贡献。若能做到这些，那么他会是最幸福的人。我认为，我是一个幸福的政治家。我想感谢我的命运以及那些与我共事的所有同事。"

"看到在座的诸位，我感到非常高兴。在这25年我们共同经历了很多事，你们在各领域为国家做出了巨大的贡献。回顾独立初期，第一个感到的就是巨大的喜悦。因为，这是我们祖先的梦想。第二个想法就是，怎样才能度过这一困难的时期。" 纳扎尔巴耶夫说。

"哈萨克斯坦独立时我们都感到非常高兴，那时对所有人来说非常重要的时期。我们肩负重任，一边感到高兴，一边对国家未知的未来感到恐惧。作为政府领导层，我深知我们面临的挑战和困难。"他说。

【编译：小穆 审校：木合塔尔·木拉提】



