南哈州将开设匈牙利名誉领事馆

哈通社阿斯塔纳 -- 据南哈州政府消息，南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫日前同匈牙利驻哈大使安德拉什•巴拉尼及匈牙利驻阿拉木图总领事弗朗茨•布劳曼纳举行会谈。

会谈中，双方指出，南哈州在农业和交通领域正在持续迅速发展，该地区拥有有利的经济机遇。



图伊梅巴耶夫表示，南哈州在农业领域的生产能力得到了持续增长，在农业温室领域的发展中领先于我国其他地区，全国91%的温室都建设在南哈州内。



"匈牙利在农业温室领域拥有丰富经验。因此，贵国可以通过对南哈州进行投资获得许多显著的成就。为此，两国应进一步推进商贸来往和文化交流。"他说。



图伊梅巴耶夫还指出，匈牙利突厥学家、知名社会人士伊什特万•曼多基用尽一生的时间，只为证明匈牙利和所有突厥语国家是拥有共同根脉的同胞国家。



"曼多基在一生中研究了许多突厥语国家的传统习俗、文化特色及国民心态，并揭开了许多未知之谜。我们应该延续这条路，以同胞国家的身份，共同接手各类文化活动的组织工作。从2017年开始，两国应联合在突厥世界文化之都--突厥斯坦举办一系列盛大活动。"他说。



图伊梅巴耶夫表示，匈牙利名誉领事馆将于2017年在南哈州开馆，这将为匈牙利学生前来南哈州进行交流及实习提供有利机会。



值得一提的是，哈匈两国之间的友谊关系正在不断增进。



2015年1月至4月，两国之间的商品物流额达到了2930万美元。我国向匈牙利主要出口了矿物燃料、化肥、各类设备与机械。



此外，哈匈两国在能源与人文交流领域建立了密切的合作关系，两国议会间交流也得到了持续深入发展。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】