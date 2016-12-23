哈萨克斯坦和伊朗将共同抗击污名化伊斯兰的政治威胁

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦将同伊朗共同抗击旨在将伊斯兰同恐怖主义和圣战主义（吉哈德）相捆绑的政治威胁。

22日，在同伊朗伊斯兰共和国总统哈桑•鲁哈尼举行会谈后召开的新闻发布会上，纳扎尔巴耶夫总统作出上述表示。



在向与会记者介绍了伊朗将参加2017阿斯塔纳世博会并展出其在绿色能源领域的成就之后，纳扎尔巴耶夫总统说："我们就共同关心的一系列国际和地区问题深入交换了意见。双方就共同应对‘伊斯兰恐惧症'，一同抗击旨在将伊斯兰同恐怖主义和圣战主义（吉哈德）捆绑在一起的政治威胁达成了共识。哈萨克斯坦和伊朗将在打击恐怖主义和极端主义，以及其他各种类型的犯罪行为方面开展合作。"



纳扎尔巴耶夫总统强调，在22日的会谈中，双方就两国在联合国、伊斯兰合作组织、亚信、上合等国际组织框架下进一步加深政治合作达成了协议。



"伊朗表现出了其愿意在欧亚经济联盟框架下进一步开展交流，在上合范围内建立合作，并成为两个组织的正式成员的诚意。哈萨克斯坦将支持伊朗的这一努力。双方在相关议题上达成了共识，这进一步证明了两国观点和立场的接近，具有共同的利益。总体而言，进一步加深两国在各领域的合作，对双方都有利。"纳扎尔巴耶夫说。



【记者：马尔兰·吉耶姆拜 编译：木合塔尔·木拉提】