“独立日极点”科考队已启程前往南极洲极点

哈通社阿斯塔纳 - 据哈萨克斯坦地理协会消息，由青年科学家和运动员组成的"独立日极点"科研考察队日前从尤尼昂冰川基地启程，开始向南极洲极点进发。

据悉，科考队队长玛戈詹•萨格姆巴耶夫及三名队员--尤里•尤金、伊利亚斯•哈利姆别托夫、达吾列特•沙里珀夫乘坐飞机，经6个小时的飞行后抵达始发点，随后改为步行。按照计划，他们将在南极洲雪原长途跋涉217公里的距离，最终抵达此次探险的目的地--南极洲极点。



在此之前，探险队队长萨格姆巴耶夫和队员哈利姆别托夫于独立日（12月16日）当天登顶南极洲最高峰--文森峰（4892米），并在山顶插上了哈萨克斯坦国旗。







科考队成员表示，如果天气状况不发生意外变化，则科考队将在10日内抵达极点。



队员们计划每天前进至少20公里，他们将随身携带必要的设备和相关装备。



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据科考队队长萨格姆巴耶夫透露，目前南极洲正处于极昼状态，最低气温可达零下88度。截止与队长进行联系时（22日），科考队以徒步、滑雪方式，从始发点前进了7.6公里。



"目前天气状态良好，队员们一切正常。"他说。



此次"独立日极点"科考队南极之行，是哈萨克斯坦地理协会组织的第三次极地科研考察项目。



我国首次极地探险计划启动于2011年，且因以极快速度顺利完成探险路线，而被收入吉尼斯世界纪录大全当中。



同年，哈萨克斯坦被邀请加入1959年达成的《南极条约》。







值得一提的是，此次"独立日极点"科考队南极之行的时间安排均颇为讲究。



比方说，萨格姆巴耶夫和哈利姆别科夫登顶文森峰当天，不仅是哈萨克斯坦独立25周年纪念日，同时也是人类首次攀登文森峰50周年纪念日。



而"独立日极点"科考队结束南极之行的预定时间--2017年1月13日，恰好是俄罗斯极地探险家米哈伊尔•拉扎列夫和冯•别林斯高晋开启南极之旅196周年纪念日。







据悉，"独立日极点"科考队此次考察项目，得到了哈萨克斯坦国家地理协会与哈萨克斯坦民族和睦大会的鼎力支持。



巴伊铁列克国有控股公司及纳扎尔巴耶夫大学、阿尔法拉比大学、阿斯芬迪亚洛夫国立医科大学等也为科考队提供了协助。



















【编译：木合塔尔·木拉提】