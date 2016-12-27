哈俄两国签署拜科努尔航天中心未来合作理念

哈通社阿斯塔纳 - 哈萨克斯坦国防和航空航天工业部新闻处26日通报称，哈萨克斯坦与俄罗斯政府在圣彼得堡签署了拜科努尔航天中心未来合作理念相关文件。

据悉，第一副总理阿斯哈尔•马明代表哈萨克斯坦，俄罗斯联邦政府副总理迪米特里•罗戈津代表俄罗斯，在协议上签字。



该合作理念系根据哈萨克斯坦和俄罗斯总统关于两国在拜科努尔航天中心合作前景的协议制定而成，合作期限至2050年。



在继续租赁关系的基础上，双方将大力支持拜科努尔市和航天中心各类基础设施的不断发展完善、吸引外来投资、建立新的工作岗位、建设居民住宅、发展旅游业、引入新型经济关系等内容，均包含在这一新签署的合作理念当中。



其中，基于正在使用中的设施进行全新的科研合作，以及大力推进"巴伊铁列克"项目的实施，是合作理念的重点内容。



为使合作理念中的各项计划得以落实，双方正在考虑制定旨在促进拜科努尔市发展的新计划。



此外，26日，哈萨克斯坦国防和航空航天部部长贝布特•阿塔穆库洛夫与俄罗斯联邦航天局局长伊格罗伊•卡玛洛夫签署了针对两国1995年12月23日关于拜科努尔市地位问题相关协议进行补充修改的协议文件。



新协议规定，拜科努尔市行政机构序列当中，将列入10所哈萨克斯坦政府相关机构。



新协议将保障哈萨克斯坦政府机构在拜科努尔市开展工作，并根据哈萨克斯坦标准招收政府工作人员。



【编译：木合塔尔·木拉提】