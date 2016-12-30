纳扎尔巴耶夫任命两名总统事务管理局副局长

哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫30日签署总统令，任命马勒克•米尔扎林为总统事务管理局第一副局长、穆拉特•埃铁诺夫为副局长。 总统事务管理局第一副局长达布尔•恩卡尔巴耶夫因满退休年龄离职。

【编译：昂哈尔 审校：金桥】