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    11:52, 30 12月 2016 | GMT +6

    纳扎尔巴耶夫任命两名总统事务管理局副局长

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    哈通社阿斯塔纳 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫30日签署总统令，任命马勒克•米尔扎林为总统事务管理局第一副局长、穆拉特•埃铁诺夫为副局长。 总统事务管理局第一副局长达布尔•恩卡尔巴耶夫因满退休年龄离职。

    【编译：昂哈尔 审校：金桥】

    标签:
    总统 黄金储备
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